«Стреляли из дробовика». Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Красноярске

В Сети опубликовали видео нападения на машину инкассаторов в Красноярске (РФ), сообщает Росбалт .

Налетчики убегают с добычей. Фото: скришот видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как двое неизвестных подбегают к инкассаторам, которые вытаскивают сумку из машины. Один из преступников стреляет из дробовика, затем налетчики забирают сумку и убегают, садятся в автомобиль и уезжают, уточняет ТВК6.

Это видео с камер наблюдения на отделении «Сбербанка» в Красноярске. Вооружённые преступники делают вид, что просто гуляют, потом бросаются вперёд и открывают огонь.







Бандитам удалось украсть одну палету с наличностью и скрыться. pic.twitter.com/VGx8PpKH1r — baza (@bazabazon) May 30, 2020

Это видео с камер наблюдения на отделении «Сбербанка» в Красноярске. Вооруженные преступники делают вид, что просто гуляют, потом бросаются к спецмашине и открывают огонь.

Бандитам удалось украсть одну палету с наличностью и скрыться.

По данным полиции, преступники скрылись на черных «Жигулях», затем сменили их на внедорожник — или «Гранд Черокки», или «Рейнж Ровер».

Напомним, в результате атаки двое инкассаторов, которые были в бронежилетах, получили огнестрельные ранения, оба в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в 08:30 утра 30 мая у отделения «Сбербанка».

Сумма украденного не раскрывается.