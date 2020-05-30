«Стреляли из дробовика». Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Красноярске
В Сети опубликовали видео нападения на машину инкассаторов в Красноярске (РФ), сообщает
На кадрах видно, как двое неизвестных подбегают к инкассаторам, которые вытаскивают сумку из машины. Один из преступников стреляет из дробовика, затем налетчики забирают сумку и убегают, садятся в автомобиль и уезжают, уточняет ТВК6.
Это видео с камер наблюдения на отделении «Сбербанка» в Красноярске. Вооруженные преступники делают вид, что просто гуляют, потом бросаются к спецмашине и открывают огонь.
Бандитам удалось украсть одну палету с наличностью и скрыться.
По данным полиции, преступники скрылись на черных «Жигулях», затем сменили их на внедорожник — или «Гранд Черокки», или «Рейнж Ровер».
Напомним, в результате атаки двое инкассаторов, которые были в бронежилетах, получили огнестрельные ранения, оба в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в 08:30 утра 30 мая у отделения «Сбербанка».
Сумма украденного не раскрывается.