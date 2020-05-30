Сергей Тихановский находится в изоляторе Октябрьского РОВД Гродно

Руководитель штаба инициативной группы претендента на участие в президентских выборах Светланы Тихановской, ее супруг Сергей Тихановский находится в изоляторе временного содержания Октябрьского РОВД Гродно.

Сергей Тихановский. Фото: БелаПАН

Об этом сообщает сайт Радыё Свабода , выяснивший судьбу нескольких задержанных вечером 29 мая активистов.

В этом же ИВС находится координатор штаба Светланы Тихановской в Гродненской области Дмитрий Фурманов. Накануне сотрудники милиции схватили его вместе со стулом, на котором он занимался сбором подписей для выдвижения Тихановской, и отнесли в милицейскую машину.

Как сообщил журналисту Свабоды отец Фурманова, он всю ночь не мог узнать, где находится сын. «Он был задержан у меня на глазах, — рассказал Александр Фурманов. — Пытался отбить его, так меня чуть не задавили». По его словам, он не может передать Дмитрию еду и одежду, потому что по выходным в изолятор ничего не принимают.

В милицейской машине привезли в ИВС Евгения Разниченко — этот тот человек, который рассказал, при каких обстоятельствах оказался на асфальте милиционер во время инцидента при сборе подписей за Тихановскую.

Разниченко — строитель, ему 35 лет. Вечером 29 мая он записал голосовое сообщение и разместил его в телеграмм-чате «Страна для жизни». Мужчина сообщил , что это он уложил на асфальт упавшего на него милиционера.

«Скорее всего, они попытаются пришить «уголовку». Если я перестану выходить на связь, ребята, поймите, что это провокация спецслужб », — заключил Евгений Разниченко.

Около часа ночи 30 мая он перестал выходить на связь.

Информации о еще семи задержанных участниках вчерашнего предвыборного пикета пока нет.