Любимое, родимое, а все-таки пятно: как распознать рак кожи на ранней стадии

Распознать рак кожи на ранних стадиях заболевания можно. Об этом заявляют американские медики, которых цитирует Cursorinfo.

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Эксперты отмечают — меланома чаще всего развивается на местах, которые подвергаются воздействию солнца, то есть, на открытых участках кожи — лице, шее, руках. Однако злокачественные образования могут появляться на абсолютно любых участках кожи.

Подозрительными нужно считать любые родинки, диаметр которых превышает шесть миллиметров, а также образования, которые видоизменяются — это может быть изменение цвета, как правило, потемнение. Также нужно проверить родинки, которые приобретают неровные очертания, болят, или зудят. Плохим знаком может быть шелушение родинки и покраснение кожи рядом с ней.