Цепкало: нельзя делить белорусов на избранных и «отморозков»

Претендент на пост президента Валерий Цепкало во время предвыборной поездки в Гомель 30 мая объяснил, почему они с супругой решили поддержать инициативную группу Светланы Тихановской в Светлогорске и подписаться за ее выдвижение кандидатом в президенты.

29 мая, муж и руководитель инициативной группы Светланы Тихановской, известный видеоблогер Сергей Тихановский, был задержан в Гродно, где проводился сбор подписей за выдвижение своей жены. В результате провокации завязалась потасовка, во время которой на землю упал милиционер. МВД возбудило уголовное дело за насилие в отношении сотрудников милиции.

«Мы считаем, что в нашей стране должно быть разнообразие, чтобы люди могли выбирать, — сказал Цепкало. — Мы считаем, что чем больше людей в списке для тайного голосования, тем лучше. У нашего общества будет выбор. Мы также сделали этот шаг, чтобы не делить белорусов на красных, белых, зеленых или голубых, правых или левых, а чтобы они были одним народом, чтобы люди имели различные точки зрения, и чтобы не делить их на избранных и «отморозков».

За несколько часов до этого жена Цепкало Вероника выложила в «Инстаграм» в короткое видеообращение: «Я вместе со своим супругом сегодня нахожусь в городе Светлогорске... Сегодня я бы хотела обратиться к Светлане Тихановской. Светлана, я обращаюсь к вам прежде всего как мама, как жена да и просто как неравнодушная женщина. Мы со своим супругом приняли решение в связи с последними событиями, которые произошли вчера, отдать за вас наши голоса. Поэтому сейчас мы идем и отдаем наши голоса в Светлогорске в вашу инициативную группу, в вашу поддержку. Удачи вам. Всего».

Валерий Цепкало сопроводил это видео записью: «Друзья, в связи с последними вопиющими событиями, мы с Вероникой приняли решение поддержать инициативную группу Светланы Тихановской в г.Светлогорск и поставить свои подписи». В этот райцентр Цепкало заехал по пути в Гомель, где планирует участвовать в сборе подписей за свое выдвижение.