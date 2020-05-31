Бабарико жестко ответил на оскорбления со стороны Лукашенко

«Я вообще в принципе не приемлю тональность оскорблений и угроз. Оскорбления и угрозы обусловлены страхом того, кто оскорбляет, либо недостаточным воспитанием, либо на самом деле очень небольшим уровнем своей социальной ответственности», — так прокомментировал последние резкие высказывания Александра Лукашенко в адрес своих оппонентов на президентских выборах претендент на пост главы государства Виктор Бабарико.

Экс-глава «Белгазпромбанка» опроверг заявление Лукашенко, который посчитал, что Бабарико, сообщив недавно о получении предложения поста премьер-министра в обмен на снятие с гонки, имел в виду его.

29 мая на Минском тракторном заводе Лукашенко возмутился: «И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром?»

«Я не ожидал, что это будет воспринято как однозначно только поступление из одного штаба, — сказал Бабарико. — У меня было несколько интервью, в которых я сказал, что это точно было не из штаба действующего президента».

«И я был поражен тем, насколько или непрофессионально работают те, кто на сегодняшний день обеспечивают информационную поддержку действующей власти, потому что это наглая ложь относительно того, что содержалось в моем обращении. Либо второе: это — сознательная дезинформация. И я вообще не могу понять, каким образом мы живем в стране, где допустима либо сознательная ложь руководству страны, либо дезинформация и непрофессионализм», — заявил Бабарико.

Он также возмутился высказыванием Лукашенко о том, что президентом в стране женщина быть не может. «Когда кто-то заявляет о том, что женщина не может быть политиком или президентом страны, с моей точки зрения, это вопиющая дискриминация, которая однозначно требует реакции», — считает претендент.

Виктор Бабарико поддержал задержанного в Гродно видеоблогера Сергея Тихановского, который возглавляет инициативную группу своей супруги Светланы Тихановской: «Я категорически против любых провокаций. Я категорически против любых противозаконных действий относительно не только претендентов в кандидаты в президенты, но и любых граждан».

По словам Бабарико, он и его команда изначально понимали, что могут быть провокации. «Мы не ожидали, что эти провокации будут на столь ранней стадии и столь циничны», — признался он.