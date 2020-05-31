Не путайте сбор подписей с массовыми акциями: глава Минска недвусмысленно предупредил минчан

Глава Мингорисполкома Сивак призвал минчан соблюдать законодательство во время проведения пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак призвал жителей города соблюдать законодательство во время проведения пикетов в рамках президентской кампании. Его обращение было показано 30 мая по телеканалу ОНТ.

«Есть закон о массовых мероприятиях и есть избирательное законодательство, — сказал Сивак. — У нас идет этап сбора подписей, у нас в городе проходят пикеты, достаточно много пикетов. У нас достаточно большая свобода мест проведения пикетов. Но иногда эти мероприятия имеют большую вероятность превратиться в массовые, и есть люди, которые настроены на то, чтобы создавать какое-то обострение. И здесь уже работает другое законодательство — законодательство о массовых мероприятиях».

Сивак напомнил, что в Минске определено шесть мест, «где можно проводить любое массовое мероприятие по уведомительному принципу». «Просто направляешь заявление и, не ожидая никакого ответа, пожалуйста — собирайтесь, за 10 дней подали документы — дискутируйте, говорите, митингуйте, что хотите… Мы предпримем любые решения для того, чтобы выполнять законодательство, на то мы и власть», — заявил глава Мингорисполкома.

«Прошу всех граждан, родителей тоже прошу, чтобы подумали о себе, подумали о своих детях, для того, чтобы учитывать особенности сегодняшнего момента и понимать, какие процессы происходят», — добавил Сивак.

«На любом массовом мероприятии те, кто организует — будь то власть, будь то какая-то группа людей — по закону обязаны обеспечить безопасность. Поэтому нарушители, которые на это идут, они должны об этом знать, что в данном случае нарушается закон», — заключил глава Мингорисполкома.

Сразу после его обращения по телеканалу был показан фрагмент потасовки, которая произошла 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской — жены популярного блогера Сергея Тихановского. Тихановский и еще около десяти человек были задержаны в результате провокации. По итогам событий возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси продлится до 19 июня.

Выборы назначены на 9 августа.