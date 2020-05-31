В жуткой аварии в Поставском районе погибли два человека

В Поставском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человек.

фото УГАИ Витебской области

Трагедия произошла накануне рано утром в деревне Новоселки. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 26- летний водитель не справился с управлением «Опеля Вектры» вылетел кювет и протаранил дерево.

Травмы, полученные от удара оказались несовместимыми с жизнью для двух человек: водителя и 38 летнего пассажира. Еще один пассажир (29 лет) госпитализирован.