В жуткой аварии в Поставском районе погибли два человека

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В Поставском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человек.

фото УГАИ Витебской области

Трагедия произошла накануне рано утром в деревне Новоселки. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 26- летний водитель не справился с управлением «Опеля Вектры» вылетел кювет и протаранил дерево.

Травмы, полученные от удара оказались несовместимыми с жизнью для двух человек: водителя и 38 летнего пассажира. Еще один пассажир (29 лет) госпитализирован.
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Тэги: ДТП Город: Поставы

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