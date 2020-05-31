Анархиста Никиту Емельянова перевели на строгий режим тюремного заключения

Анархист Никита Емельянов переведен на строгий режим тюремного заключения. Соответствующее судебное решение вынесено 29 мая в ходе выездного заседания в бобруйской колонии, где содержится Емельянов, сообщил в «Фейсбуке» в общественной группе Dissidentby активист анархисткого движения Вячеслав Косинеров.

«Предвыборный спектакль диктатуры не должен скрыть от нас суть происходящего. А именно репрессии в отношении неугодных режиму и дальнейшую расправу над ними уже в застенках», — отметил Косинеров.

12 февраля суд Советского района Минска приговорил анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара к семи годам лишения свободы в условиях усиленного режима за акции у Мингорсуда и СИЗО № 1. Анархистов обвинили в том, что 25 сентября 2019 года они бросили в здание Мингорсуда две лампочки с краской и ночью 13 октября — емкость с зажигательной смесью в дверь СИЗО № 1 по улице Володарского (возгорания не произошло). Повторный инцидент у СИЗО произошел ночью 20 октября — жидкость загорелась, в результате чего незначительно было повреждено покрытие двери. Представитель СИЗО оценила ущерб в 1 рубль 48 копеек, ущерб зданию суда оценили в 143 рубля 22 копейки.

Емельянов признал вину частично. Он не отрицал своего участия во всех трех акциях и заявил, что целью его действий было привлечь внимание к политзаключенным в Беларуси и выразить несогласие с действующей системой и репрессиями за свободу мнений. Комар своей вины не признал. В суде он заявил, что первоначальные признательные показания давал под давлением сотрудников правоохранительных органов.

27 марта коллегия Мингорсуда пересмотрела приговоры анархистам, осужденным на семь лет лишения свободы. Емельянову срок сокращен до четырех лет, Комару — до трех с половиной.