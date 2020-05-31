Девятовский: простые люди за границей ставят в пример Беларусь

Бывший депутат Палаты представителей, глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский написал пост в поддержку нынешнего президента и процессов, происходящих в Беларуси.

Фото из архива пресс-службы президента

Кроме всего прочего, он указал, к примеру, что «сегодня, как никогда активизировались некоторые люди и силы, которым по разным причинам нужно расшатать обстановку в нашей стране и нарушить её развитие».

«От определённых лиц, можно слышать и видеть негативную и агрессивную риторику в отношении развития нашей страны и лично в отношении Президента нашего государства. Я родился в СССР и помню всё, что было на каждом этапе нашего становления. Нельзя забывать, какой путь мы прошли, и этот путь дал возможность государству окрепнуть, невероятно преобразиться и сохранить свою независимость при огромном внешнем давлении, которое сегодня не становится слабее. Этой зимой мы в очередной раз ощутили давление на нашу страну и её независимость», — написал Девятовский.

Он не понимает, почему перед выборами «из ниоткуда появляются люди с политическими амбициями, не имеющие за собой должного опыта и понимания происходящих процессов, как внутри страны, так и на внешнем векторе отношений Беларуси с другими странами. Кто мешал им, этим людям, которые будоражат сегодня наше общество и переворачивают все с ног на голову, проявлять свою активность задолго до президентской кампании, продвигая в интересах страны и нашего общества свои идеи в цивилизованной форме? Есть много достойных примеров, когда свои взгляды продвигают именно таким путем. Пускай я не разделяю многие их взгляды, но я буду уважать их работу и их позицию. Я хочу сказать о том, что при искренне заинтересованном подходе и с учётом реалий в оценках той или иной ситуации, всегда можно рассчитывать на то, что ты будешь услышан, и властью в том числе. А когда ты обливаешь грязью то, что сделано, не желая понимать реалий происходящего, ты льешь грязь не только на Президента напрямую, ты также льёшь грязь на тех людей, которые его поддерживали и поддерживают, льёшь грязь на всех, кто созидал, строил и укреплял страну и её независимость»

Более того Девятовский заявил, что после развала Советского Союза каждая из стран бывшего СССР выбрала свой путь развития: «И когда простые люди на постсоветском пространстве, и не только (говорю из своего личного опыта), ставят в пример путь, которым пошла Беларусь, а некоторые с сожалением отмечают то, что они пошли другим путем — говорит о многом».