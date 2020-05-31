Компания Илона Маска провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания SpaceX Илона Маска. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида.

Старт ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon (Фото: скриншот видео SpaceX).

На борту корабля находятся два американских астронавта Боб Бенкен и Даг Херли, которые будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС).

Этот пуск стал первым американским пилотируемым полетом с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов на МКС доставляли на российских кораблях «Союз», сообщает РБК .

Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась от ракеты и вернулась на землю. После отделения второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 корабль Crew Dragon вышел на орбиту. Стыковка корабля к МКС запланирована на 17:30 по минскому времени 31 мая.

Crew Dragon (Dragon 2) был разработан SpaceX по заказу NASA. Впервые он был представлен в 2014 году, однако еще шесть лет ушло на доработку и испытания грузовой версии.

Девятилетняя пауза в пилотируемой американской космонавтике была связана с отсутствием собственного пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle. «Шаттлы» (всего было построено пять полноценных космических челноков) эксплуатировались с 1981 года. Они совершили 135 полетов, из которых два привели к катастрофе. 28 января 1986 года при запуске разрушился шаттл «Челленджер», погибли семь членов экипажа. Причиной стала неисправность одного из твердотопливных ускорителей. Вторая катастрофа произошла 1 февраля 2003 года, при посадке шаттла «Колумбия». После входа в атмосферу он разрушился из-за повреждения теплозащитного слоя, который был поврежден при старте. 8 июля 2011 года состоялся последний старт по программе Space Shuttle — на МКС отправился шаттл «Атлантис» с сокращенным до четырех астронавтов экипажем. Полет завершился 21 июля 2011 года.

Несмотря на создание собственного пилотируемого космического корабля, NASA не отказывается полностью от использования российских «Союзов». Так, 13 мая США купили у России одно место на корабле «Союз», который отправится к МКС осенью.

Запуск корабля Crew Dragon, по словам Илона Маска, стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом». В то же время он отметил, что «объявлять победу» пока рано: теперь перед SpaceX стоит задача безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы полеты повторялись вновь и вновь.