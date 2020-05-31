Брестские власти продолжают прессовать противников аккумуляторного завода — очередное задержание

В Кобрине 31 мая задержан противник строительства аккумуляторного завода Владимир Мороз.

Владимир Мороз. Фото: spring96.org

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали Мороза около 09:00 возле дома, где он проживает. Предположительно, Мороза доставили в Кобринский РОВД.

«Это произвольное задержание, чтобы Мороз не смог попасть сегодня на площадь Ленина в Бресте, где традиционно по воскресеньям собираются противники аккумуляторного завода», — заявил Кисляк.

Правозащитник считает это продолжением репрессий в отношении противников этого предприятия.

Как сообщалось, с 8 по 10 мая были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания восемь противников аккумуляторного завода (в их числе Владимир Мороз), а также правозащитники Роман Кисляк и Владимир Величкин. Процессы над ними прошли в суде Ленинского района Бреста. Большинство осуждены за участие в акциях против завода, которые прошли в областном центре 12 апреля и 3 мая. В частности, 12 мая суд оштрафовал Мороза на 30 базовых величин (810 рублей). После суда его снова задержали. 14 мая этим же судом активист был оштрафован на 30 базовых величин за участие в акции против завода 3 мая.

Аккумуляторный завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

В мае этого года общественное объединение «Экодом» обратилось к властям с просьбой прекратить преследование противников аккумуляторного завода. Соответствующее обращение к Минприроды, МВД, УВД Брестского облисполкома и председателю Брестского горисполкома размещено на сайте организации.

По данным «Экодома», с 2018 года по 18 мая 2020 года общая сумма назначенных противникам аккумуляторного завода штрафов составила 44.821,5 рубля, общее количество суток ареста — 130, было задержано примерно 67 активистов.