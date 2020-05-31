Брестские власти продолжают прессовать противников аккумуляторного завода — очередное задержание

/ Общество
Просмотров: 563

В Кобрине 31 мая задержан противник строительства аккумуляторного завода Владимир Мороз.

Владимир Мороз. Фото: spring96.org

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали Мороза около 09:00 возле дома, где он проживает. Предположительно, Мороза доставили в Кобринский РОВД.

«Это произвольное задержание, чтобы Мороз не смог попасть сегодня на площадь Ленина в Бресте, где традиционно по воскресеньям собираются противники аккумуляторного завода», — заявил Кисляк. 

Правозащитник считает это продолжением репрессий в отношении противников этого предприятия. 

Как сообщалось, с 8 по 10 мая были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания восемь противников аккумуляторного завода (в их числе Владимир Мороз), а также правозащитники Роман Кисляк и Владимир Величкин. Процессы над ними прошли в суде Ленинского района Бреста. Большинство осуждены за участие в акциях против завода, которые прошли в областном центре 12 апреля и 3 мая. В частности, 12 мая суд оштрафовал Мороза на 30 базовых величин (810 рублей). После суда его снова задержали. 14 мая этим же судом активист был оштрафован на 30 базовых величин за участие в акции против завода 3 мая.

Аккумуляторный завод  возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

В мае этого года  общественное объединение «Экодом» обратилось к властям с просьбой прекратить преследование противников аккумуляторного завода. Соответствующее обращение к Минприроды, МВД, УВД Брестского облисполкома и председателю Брестского горисполкома размещено на сайте организации.

По данным «Экодома», с 2018 года по 18 мая 2020 года общая сумма назначенных противникам аккумуляторного завода штрафов составила 44.821,5 рубля, общее количество суток ареста — 130, было задержано примерно 67 активистов.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аккумуляторный завод репрессии Персона: Владимир Мороз Роман Кисляк Владимир Величкин Город: Брест Кобрин

Другие материалы на эту тему:

Вот это номер! Завод аккумуляторов под Брестом купили ледовые партнеры Лукашенко

Вот это номер! Завод аккумуляторов под Брестом купили ледовые партнеры Лукашенко

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»