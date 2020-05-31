Гомельский активист оппозиции и его внучка стали контактами первого уровня, но не могут добиться проведения теста

Лидер общественно-политического центра «Полесская, 52» в Гомеле известный активист оппозиции Владимир Кацора и его внучка стали контактами первого уровня, но не могут добиться взятия у них тестов на коронавирус COVID-19.

Кацора сообщил БелаПАН , что заразилась его жена. Супруги ровесники — им по 63 года. Вера Кацора попала в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

«До этого она лечилась в кардиоцентре — были проблемы с сердцем. Видно, там и подхватила вирус, потому что в нашей семье она заболела первой: поднялась высокая температура, были проблемы с дыханием. Ее забрали на “скорой”, положили в областную больницу — сейчас там лечат и коронавирус», — сказал активист.

О том, что у нее диагностирован коронавирус, Вера Кацора узнала во вторник, 26 мая. «Я с того же дня стал добиваться, чтобы у меня с внучкой — мы живем вместе и, я так понимаю, стали контактами первого уровня — взяли тест. Позвонил в поликлинику по месту жительства. Там ответили, что живем мы далеко (на даче) и тесты они брать не будут. Звонил в санстанцию — там нет данных на нас. Звонил на горячую линию облздрава — обещали разобраться. Даже перезванивали и уточняли что-то. Тишина. В нашей поликлинике сказали, что передали данные в другую поликлинику, которая ближе к даче. Звонил туда — там сказали: никаких данных на нас нет. В итоге целую неделю мы сидим, никто тестов не взял, медики отмахнулись — чтобы статистику не портить, что ли», — прокомментировал ситуацию Кацора.

В поликлинике № 2, к которой приписан житель Гомеля, БелаПАН не удалось получить комментарий.