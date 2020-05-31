Пикеты претендентов на пост президента снова собрали в Минске огромные очереди

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Пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами альтернативных претендентов на пост президента вновь собрали в Минске огромные очереди.

Очередь к пикету Светланы Тихановской у Комаровского рынка в Минске, 31 мая.  Фото: Владимир Гридин / Радыё Свабода

31 мая на площадке перед Комаровским рынком развернулись пикеты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева, Николая Козлова.

Очередь желающих оставить подпись за выдвижение Тихановской растянулась до станции метро «Площадь Якуба Коласа». Члены ее инициативной группы установили три палатки, где оформляются документы, также подписи собирают прямо в очереди.

В очереди много сотен человек, она постоянно обновляется.

Гораздо меньшие, но все же очереди выстроились к пикетам остальных упомянутых претендентов.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

 

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 сбор подписей Персона: Светлана Тихановская Валерий Цепкало Виктор Бабарико Андрей Дмитриев Николай Козлов Город: Минск

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