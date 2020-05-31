В Минске пикет в поддержку Тихановской перерос в в стихийный митинг за отставку Лукашенко
Прошедший 31 мая на площади перед столичным Комаровским рынком пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруги автора youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, перерос в стихийный митинг за отставку Александра Лукашенко.
Как передает
Видео задержания в Минске Николая Статкевича. Из Фейсбука Александра Поплавского.
Участники пикета подчеркивали желание жить в цивилизованной стране, которая бы активно развивалась. По их мнению, с Лукашенко этой перспективы нет, потому необходимо вынудить его уйти мирным путем. На митинге также прозвучало, что люди хотят «избрать своего президента, а не навязанного».
Выступающие напомнили Лукашенко, что власть в стране принадлежит народу, который сегодня настроен против него.
Участников митинга активно пытался перебить пожилой мужчина. Он критиковал собравшихся, обвиняя их в том, что они якобы «проплачены», хотят «поглощения Беларуси Западом» и чтобы в стране было, «как на Украине». Участники пикета посчитали его провокатором, отказались предоставить ему микрофон и вынудили уйти.
В промежутках между выступлениями собравшиеся скандируют лозунг сторонников Тихановских «Стоп таракан — но пасаран», аплодируют в такт переделанной композиции We will rock you группы Queen с рефреном «Свергнем таракана».
Президентские выборы назначены на 9 августа.