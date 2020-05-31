В Минске пикет в поддержку Тихановской перерос в в стихийный митинг за отставку Лукашенко

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Прошедший 31 мая на площади перед столичным Комаровским рынком пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруги автора youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, перерос в стихийный митинг за отставку Александра Лукашенко.

Участники пикета у Комаровского рынка в Минске. Фото: Владимир Гридин / Радыё Свабода.

Как передает БелаПАН, выступающие акцентировали внимание на том, как много собралось желающих отставки действующего главы государства, говорили об экономической несостоятельности режима, а также призывали отпустить задержанного 29 мая в Гродно Сергея Тихановского и задержанного 31 мая в Минске оппозиционного политика Николая Статкевича.

Видео задержания в Минске Николая Статкевича.  Из Фейсбука Александра Поплавского. 

Участники пикета подчеркивали желание жить в цивилизованной стране, которая бы активно развивалась. По их мнению, с Лукашенко этой перспективы нет, потому необходимо вынудить его уйти мирным путем. На митинге также прозвучало, что люди хотят «избрать своего президента, а не навязанного».

Выступающие напомнили Лукашенко, что власть в стране принадлежит народу, который сегодня настроен против него.

Участников митинга активно пытался перебить пожилой мужчина. Он критиковал собравшихся, обвиняя их в том, что они якобы «проплачены», хотят «поглощения Беларуси Западом» и чтобы в стране было, «как на Украине». Участники пикета посчитали его провокатором, отказались предоставить ему микрофон и вынудили уйти.

В промежутках между выступлениями собравшиеся скандируют лозунг сторонников Тихановских «Стоп таракан — но пасаран», аплодируют в такт переделанной композиции We will rock you группы Queen с рефреном «Свергнем таракана».

Президентские выборы назначены на 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 сбор подписей Персона: Сергей Тихановский Николай Статкевич Светлана Тихановская Александр Лукашенко Город: Минск

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