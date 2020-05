В Минске пикет в поддержку Тихановской перерос в в стихийный митинг за отставку Лукашенко

Прошедший 31 мая на площади перед столичным Комаровским рынком пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруги автора youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, перерос в стихийный митинг за отставку Александра Лукашенко.

Участники пикета у Комаровского рынка в Минске. Фото: Владимир Гридин / Радыё Свабода.

Как передает БелаПАН , выступающие акцентировали внимание на том, как много собралось желающих отставки действующего главы государства, говорили об экономической несостоятельности режима, а также призывали отпустить задержанного 29 мая в Гродно Сергея Тихановского и задержанного 31 мая в Минске оппозиционного политика Николая Статкевича.

Видео задержания в Минске Николая Статкевича. Из Фейсбука Александра Поплавского.

Участники пикета подчеркивали желание жить в цивилизованной стране, которая бы активно развивалась. По их мнению, с Лукашенко этой перспективы нет, потому необходимо вынудить его уйти мирным путем. На митинге также прозвучало, что люди хотят «избрать своего президента, а не навязанного».

Выступающие напомнили Лукашенко, что власть в стране принадлежит народу, который сегодня настроен против него.

Участников митинга активно пытался перебить пожилой мужчина. Он критиковал собравшихся, обвиняя их в том, что они якобы «проплачены», хотят «поглощения Беларуси Западом» и чтобы в стране было, «как на Украине». Участники пикета посчитали его провокатором, отказались предоставить ему микрофон и вынудили уйти.

В промежутках между выступлениями собравшиеся скандируют лозунг сторонников Тихановских «Стоп таракан — но пасаран», аплодируют в такт переделанной композиции We will rock you группы Queen с рефреном «Свергнем таракана».

Президентские выборы назначены на 9 августа.