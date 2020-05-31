Николай Козлов: всех нас объединяет идея о том, что Лукашенко должен уйти

Пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова 31 мая на площади перед Комаровским рынком в Минске собрал десятки людей.

Николай Козлов. Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН.

Горожане постоянно меняются, подходят новые желающие поддержать претендента на президентский пост и обсудить с ним насущные проблемы.

Как отмечает БелаПАН , Козлов шел на выборы вместе с лидером движения «За Свободу» Юрием Губаревичем и сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольгой Ковальковой. 10 мая они объявили старт кампании «За Беларусь без диктатуры», в которую трансформировалась отмененная процедура по избранию единого кандидата в президенты от оппозиции. Центризбирком зарегистрировал инициативные группы всех троих.

Участники кампании заявляли, что не планируют собирать подписи за свое выдвижение, а намерены организовать серию информационных пикетов, направленных на распространение идеи о необходимости отставки Александра Лукашенко.

На вопрос, зачем он собирает подписи, вопреки изначальной задумке кампании, Козлов сказал, что должен выполнять формальные требования по участию в избирательной кампании. «Если бы у нас была демократическая страна, ничего этого — ни регистрации инициативной группы, ни сбора подписей — не понадобилось бы. Но мы вынуждены действовать так», — пояснил политик.

Комментируя эффективность кампании, в которой он участвует, и. о. председателя ОГП сказал, что она «не особо отличается от каких-то иных кампаний» альтернативных претендентов на президентский пост, чьи пикеты развернуты около Комаровского рынка, поскольку всех их объединяет идея о том, что «Лукашенко должен уйти».

«И я уверен, что по итогу мы соберемся не на площади перед Комаровским рынком, а на Октябрьской площади и решим, что нам делать дальше», — заявил Козлов.