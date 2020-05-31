Жена Статкевича заявила в милицию о его похищении

Марина Адамович, жена оппозиционного политика Николая Статкевича, 31 мая написала в милицию заявление о его похищении. Об этом она сообщила БелаПАН .

Марина Адамович. Фото: euroradio.fm

По ее словам, утром 31 мая Статкевич направлялся на Комаровский рынок, на площади перед которым сейчас проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Николая Козлова и Андрея Дмитриева. Около 12:30 машину заблокировал автомобиль, в котором были люди в гражданской одежде. Они увезли Статкевича в неизвестном направлении.

«Я написала заявление в РУВД Ленинского района — по месту жительства и по месту, где это похищение случилось, — рассказала Адамович. — Раньше, когда нас останавливали, насильно его арестовывали, то всегда хоть один, но был в форме. А в этот раз ни один не был в форме, ни один не представился».

Заявление у супруги политика в милиции приняли.

Позже Марина Адамович, которая также участвует в пикетах возле Комаровского рынка, сообщила, что дозвонилась до Центра изоляции правонарушителей на переулке Окрестина, где подтвердили, что Статкевич находится там. В ЦИП сообщили, что политик задержан до суда.

По данным правозащитников, 31 мая по всей Беларуси задерживают сторонников Сергея Тихановского. На этот час известно о задержании как минимум 17 человек. Закрытый властями правозащитный центр «Весна» сообщает, что задержанному в Минске активисту оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Валентину Троцкому стало плохо. С гипертоническим кризом его доставили в больницу скорой медицинской помощи.