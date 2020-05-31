В Минске неизвестные задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича

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В Минске, в районе Комаровского рынка, задержан Денис Урбанович, лидер зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт».

Денис Урбанович. Фото: БелаПАН.

Как сообщили журналистам соратники Урбановича, на пересечении улиц Кульман и Цнянская (около Дома быта) неизвестные в штатском затащили его в микроавтобус.

По данным правозащитников, сегодня в разных городах Беларуси было задержано около 20 человек, в том числе известный политик Николай Статкевич.

На площади перед Комаровским рынком 31 мая проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Николая Козлова и Андрея Дмитриева. По подсчетам правозащитников, возле Комаровского рынка собралось более двух тысяч человек.

Пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруги автора youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, перерос в стихийный митинг за отставку Александра Лукашенко.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: задержание активиста президентские выборы-2020 Персона: Денис Урбанович Светлана Тихановская Валерий Цепкало Виктор Бабарико Николай Козлов Андрей Дмитриев Александр Лукашенко Город: Минск

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