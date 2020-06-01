В Беларуси ожидается фронтальный раздел
В первый день лета территория республики окажется на периферии скандинавского антициклона, по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются в основном в восточной части страны (местами прогремят грозы).
Ветер северный порывистый, местами до сильного.
- Брест +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гродно +15..+17°C;
- Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%);
- Минск +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%).
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).