В Беларуси ожидается фронтальный раздел

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В первый день лета территория республики окажется на периферии скандинавского антициклона, по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются в основном в восточной части страны (местами прогремят грозы).

Ветер северный порывистый, местами до сильного.

  • Брест +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +15..+17°C;
  • Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер

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