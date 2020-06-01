В Беларуси ожидается фронтальный раздел

В первый день лета территория республики окажется на периферии скандинавского антициклона, по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются в основном в восточной части страны (местами прогремят грозы).

Ветер северный порывистый, местами до сильного.

Брест +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%);

Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%);

Гродно +15..+17°C;

Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 80-90%);

Минск +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют: