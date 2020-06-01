В преддверии массовых репрессий? МВД недвусмысленно угрожает

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Ситуация в преддверии президентских выборов накаляется, заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

«Констатируем, что ситуация в преддверии выборов накаляется. Причем речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции», — сказал Казакевич 31 мая в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, в последнее время стали «поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент». «То есть сами комиссии еще не сформированы на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают», — добавил Казакевич.

«МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобную угрозу», — подчеркнул он.

Накануне МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении двух сотрудников органов внутренних дел 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — жены популярного блогера Сергея Тихановского.

Тихановский и еще более десяти человек были задержаны в результате потасовки, которую спровоцировали две женщины.

Задержания сторонников блогера продолжились 30 и 31 мая в Минске и других городах страны. По данным правозащитников, задержано более 30 человек.

Белорусские правозащитные организации объявили Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали от властей немедленно его освободить.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Геннадий Казакевич

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