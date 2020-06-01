«Всё тело болело так, как будто меня битами били». Актриса Елена Воробей заболела COVID-19

Известная российская актриса белорусского происхождения Елена Воробей заболела COVID-19.

Фото со страницы Елены Воробей в соцсети

Как сообщила заслуженная артистка России на своей странице в соцсети, об этом она узнала еще три дня назад, но никак не решалась сообщить поклонникам.

«Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный… Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем?» — написала Воробей.

Все же решиться на этот шаг подтолкнуло желание «поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать».

Она персонально поблагодарила докторов, которые оказывают помощь, а также близких и незнакомых людей: «Спасибо всем, кто со мной сейчас на связи, кто помогает мне «выкарабкаться», добрым словом или советами».

Она дала совет, если не сбивается высокая температура: «Не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т.к. есть опасность тромбов! Много пить жидкости — 5/7 литров».

«Второй день мой был очень жесткий — ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Всё тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное», — написала актриса.