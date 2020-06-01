Тихановская обвинила БТ во лжи и искажении фактов

Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выступила с открытым письмом, в котором заявила о провокации в Гродно 29 мая во время пикета по сбору подписей избирателей, в результате которой был задержан руководитель ее инициативной группы Сергей Тихановский и еще несколько человек, в том числе члены инициативной группы.

«Эту провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей инициативной группы я расцениваю как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав», — говорится в открытом письме, которое минувшей ночью опубликовано в телеграм-канале «Страна для жизни».

Также Тихановская заявляет, что телеканал «Беларусь 1» 29 мая продемонстрировал в телеэфире и разместил на канале Youtube «АТН: новости Беларуси и мира» видеосюжет, который она расценивает как унижающий ее честь и достоинство.

«Сюжет содержит ложь и явное искажение фактов из-за умышленно претенциозной подачи информации и нарезки из сегментов видео, — говорится в открытом письме. — Одним из доказательств тому служит реакция зрителей на видеосюжет. По состоянию на 31 мая из почти 80 тысяч зрителей, просмотревших видеосюжет, его негативно оценили 11 тысяч, положительно — 144, а при просмотре комментариев становится очевидным, что зрители считают сюжет не соответствующим действительности. При этом на Youtube-канале mimohodom размещен видеоролик «Полное видео начала провокации и задержания Сергея Тихановского (с удаленного стрима Belarus12stop)» с прямым, поточным, без монтирования видео инцидента с самого начала до конца».

«Рассчитывая на то, что мы живем в правовом государстве, я ожидаю, что на направленные мной в соответствующие органы по описанным выше нарушениям заявления, уведомления и претензии будут предприняты следующие законные и разумные действия», — заявляет Тихановская.

В частности, по ее словам, «МВД выполнит свои обязательства и обеспечит на законных пикетах безопасность и защитит членов инициативной группы и избирателей от противоправных действий и провокаций в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Тихановская также рассчитывает, что милицейское ведомство «рассмотрит и учтет все имеющиеся видеодоказательства и прекратит уголовное преследование Серея Тихановского и других невиновных лиц», что позволит ее супругу продолжить выполнение обязанностей руководителя ее инициативной группы.

Также она ожидает, что МВД «установит личности женщин, которые 29 мая в Гродно на законном пикете по сбору подписей из хулиганских побуждений устроили провокацию и привлечет их к установленной законодательством ответственности».

От телеканала «Беларусь 1» Тихановская ждет опровержения «не соответствующей действительности информации, представленной в вышеуказанном видеосюжете».

Автор youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая в Гродно. Как сообщал правозащитный сайт spring96.org, задержание произошло около восьми часов вечера. «Сначала к Тихановскому подошли женщины и стали задавать ему провокационные вопросы и хватать его за одежду. Сергей отходил от них, но они все равно догоняли его. Затем подошли два милиционера, и люди стали заслонять блогера от них. Затем внезапно на землю упал один из милиционеров. Вскоре появился ОМОН и задержал блогера», — отмечалось в сообщении. Также была задержана группа сторонников Тихановского.

Позже МВД сообщило о возбуждении уголовного дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский», — говорится в сообщении официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Отмечается, что «двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы».

31 мая в разных городах Беларуси продолжились задержания сторонников Тихановского. По данным правозащитников, задержано более 20 человек.

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