Премьер Армении Никол Пашинян заболел COVID-19

Глава армянского правительства Никол Пашинян заразился коронавирусом, который вызывает заболевание COVID-19.

Фото со страницы Никола Пашиняна в соцсети

Как сообщил премьер сегодня утром в прямом эфире на своей странице в соцсети, пройденный тест дал положительный результат.

В этой связи, отметил Пашинян, он продолжит исполнять обязанности в режиме самоизоляции в своей рабочей резиденции.

По данным Университета Джонса Хопкинса в Армении, по данным на утро первого июня, зафиксировано 9282 случая заражения коронавирусом (умер 131 человек).