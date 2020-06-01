Премьер Армении Никол Пашинян заболел COVID-19

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Глава армянского правительства Никол Пашинян заразился коронавирусом, который вызывает заболевание COVID-19.

Фото со страницы Никола Пашиняна в соцсети

Как сообщил премьер сегодня утром в прямом эфире на своей странице в соцсети, пройденный тест дал положительный результат.

В этой связи, отметил Пашинян, он продолжит исполнять обязанности в режиме самоизоляции в своей рабочей резиденции.

По данным Университета Джонса Хопкинса в Армении, по данным на утро первого июня, зафиксировано 9282 случая заражения коронавирусом (умер 131 человек).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Армения коронавирус COVID-19 Персона: Никол Пашинян

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