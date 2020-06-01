«Мою позицию разделяют многие». Девятовского вынудили оправдываться

Наделавший много шума в сети пост экс-депутата Палаты представителей Вадима Девятовского получил продолжение.

Фото со страницы Вадима Девятовского в соцсети

Под первым сообщением на странице главы Белорусской федерации легкой атлетике сотни людей оставили негативные отзывы, лейтмотив который следующий: «вы оторвались от народа и не знаете, как реально живет страна».

Конечно, были и очень злые, хамские и нецензурные комментарии.

Вероятно, это и заставило Девятовского написать второй пост (своеобразный пост-оправдание), в котором он пытается защитить свою позицию.

Впрочем, судя по первым комментариям, добиться понимания у него не получилось.