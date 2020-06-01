Власть испугалась? Правозащитники фиксируют массовые задержания сборщиков подписей

По данным правозащитников, 31 мая по всей Беларуси было задержано не менее 30 общественных активистов.

Задержания прошли на фоне пикетов в разных городах по сбору подписей в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , были задержаны сборщики подписей в поддержку Тихановской, а также активисты оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада».

В числе задержанных: Владимир Мороз (Кобрин), Валерий Романович (Пинск), Александр Милюк (Мосты), Валентин Троцкий (Минск), Вероника Мищенко (Минск), Валерий Епифанов (Гродно), Анна Романцевич (Щучин), Тамара Потоцкая (Барановичи), Алексей Сюдак (Вилейка), Алесь Абрамович (Молодечно), Николай Статкевич (Минск), Олег Борозна (Витебск), Александр Ильинец (Витебск), Алексей Соломаненко (Витебск), Иван Ремезовский (Гомель), Денис Урбанович (Минск), Светлана Нарыскина (Гомель), Анатолий Данилькевич (Брест), Евгений Гормаш (Минск), Виталий Тригубов (Минск), Андрей Войнич (Минск), Максим Винярский (Минск), Игорь Кравченко (Минск), Егор Николаенко (Гомель), Максим Ковалевич (Береза) и еще как минимум пять человек. Некоторые из них позже были отпущены.

Как сообщалось, в Минске, на площади перед Комаровским рынком, в воскресенье прошли пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Николая Козлова и Андрея Дмитриева.

Пикет за выдвижение Тихановской, супруги автора youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, перерос в стихийный митинг за отставку Александра Лукашенко. По подсчетам правозащитников, у Комаровского рынка собралось более двух тысяч человек.

Блогер Сергей Тихановский и группа его сторонников (около 10 человек) были задержаны в Гродно 29 и 30 мая во время и после предвыборного пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской. По сообщению МВД, возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский», — говорится в сообщении официального представителя МВД Ольги Чемодановой. Отмечается, что «двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы».

30 мая стало известно, что Сергея Тихановского и еще семерых человек перевезли в Минск, сообщил сайт spring96.org со ссылкой на Светлану Тихановскую. Сейчас они находятся в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.

Тихановская выступила с заявлением, в котором сообщила, что 29 мая в Гродно во время пикета «была совершена грязная провокация» в отношении ее мужа и руководителя ее инициативной группы Сергея Тихановского. «Я ответственно заявляю, что пикет носил законный и мирный характер. В связи с этим я требую немедленно освободить руководителя моей инициативной группы. Иначе я буду расценивать это как нарушение моих конституционных прав и давление на претендента в кандидаты на должность президента Республики Беларусь», — заявила Тихановская. Она намерена подать соответствующие заявления в ЦИК и МВД.

Также потенциальный кандидат в президенты выступила с открытым письмом, в котором обвинила белорусское телевидение во лжи.

Четыре правозащитные организации Беларуси — закрытый властями центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовая инициатива» и Офис по правам людей с инвалидностью — потребовали от властей немедленно освободить блогера Сергея Тихановского и прекратить его уголовное преследование.