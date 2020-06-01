Доллар серьезно падает на открытии первых летних торгов

Американская и европейская валюты на первых этим летом торгах на БВФБ сдают свои позиции.

Доллар торгуется на отметке 2,3982 белорусского рубля (-0,0118 пункта), а евро на рубеже 2,6715 белорусского рубля (-0,0057 пункта).

В свою очередь российская валюта растет на 0,0234 пункта — 3,433 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-мае увеличился на 14,57% (с 2,1036 до 2,41). Это первый показатель на территории бывшего СССР.