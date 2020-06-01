Двух задержанных противников аккумуляторного завода отпустили без протоколов

Задержанных 31 мая двух противников строительства аккумуляторного завода под Брестом Владимира Мороза и Виталия Казака отпустили из милиции без составления протоколов.

По его словам, около 9.00 в Кобрине был задержан Мороз, который входит в инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского. Мороза доставили в Кобринский РОВД, где опросили в рамках уголовного дела о сгоревшей фуре под Кобрином. Около 17.30 активиста отпустили из милиции.

В Бресте около 20.00 недалеко от кинотеатра «Беларусь» на улице Советской сотрудники милиции задержали Виталия Казака, после того как он закончил стрим с пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Его доставили в Ленинский РОВД Бреста и после опроса отпустили (около 22.00).

«Власти продолжают давить на активистов, чтобы они отказались от борьбы против завода», — заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.