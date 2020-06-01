Лукашенко вызвал на доклад главу КГБ Вакульчика

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«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю», — заявил Александр Лукашенко 1 июня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

Фото пресс-службы президента

«К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

«Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон), — сказал Лукашенко. — Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 КГБ Персона: Александр Лукашенко

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