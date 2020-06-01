Новые задержания: в Гродно «упаковали» участников проекта «Страна для жизни» Сакова и Серегина

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Участников проекта youtube-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и Константина Серегина задержали 31 мая около 23 часов в Гродно.

Фото spring96.org

Как пишет spring96.org со ссылкой на мать Артема, молодых людей забрали из квартиры, где они находились, и увезли на машине с минскими номерами.

Их местонахождение, а также основания задержания на данный момент неизвестны.

Как сообщалось, блогер популярного youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский и еще как минимум 15 граждан были задержаны 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

30 мая МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, участие в котором якобы принимал Тихановский и другие задержанные. На данный момент известно, что Тихановский и его сторонники находятся в Минске, в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.

Еще не менее 30 сторонников Тихановского задержано в минувшее воскресенье в разных городах Беларуси.

Четыре правозащитные организации Беларуси — закрытый властями центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовая инициатива» и Офис по правам людей с инвалидностью — потребовали от властей немедленно освободить блогера Сергея Тихановского и прекратить его уголовное преследование.

 

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Артем Саков Константин Серегин

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