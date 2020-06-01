Лукашенко строго предупредил всех «майданутых»

На сегодняшней встрече с главой Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком Александр Лукашенко заявил, что знает о целях, которые преследуют в Беларуси «отдельные ветродуи».

«Государственная безопасность — основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства», — заявил Лукашенко.

По его словам, цели, которые «преследуют тут отдельные ветродуи», заключаются в том, чтобы «устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов».

Глава государства предупредил председателя КГБ и всех, кто его услышит: «Всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет».