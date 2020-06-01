Лукашенко: не надо Беларусь сравнивать с Арменией и Украиной — у нас нет Пашинянов и Зеленских

По мнению Александра Лукашенко, нельзя проводить аналогии и сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.

«Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые — и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное — патриоты своей страны. Они преданы своей стране», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он заявил, что «некоторые наши хотят за копейку продать всё то, что тут было создано не только президентом Лукашенко, не только властью. Народом было создано».

Поэтому, дал он команду главе КГБ, этого допустить нельзя: «Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране».