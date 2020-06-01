Лукашенко: не допущу, чтобы банды уголовников бродили по стране — не дай бог люди подумают, что гестапо вернулось

Александр Лукашенко пообещал, что власть никому не будет закрывать рот и высказывать свою позицию.

«Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию… Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что в стране должен быть порядок.

Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы «разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась».

Глава государства напомнил, что в Беларуси хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну.

«Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся», — подчеркнул Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком.

Вот, что еще сегодня наговорил глава государства: