Лукашенко: не допущу, чтобы банды уголовников бродили по стране — не дай бог люди подумают, что гестапо вернулось
Александр Лукашенко пообещал, что власть никому не будет закрывать рот и высказывать свою позицию.
«Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию… Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он подчеркнул, что в стране должен быть порядок.
Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы «разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась».
Глава государства напомнил, что в Беларуси хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну.
«Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся», — подчеркнул Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком.
Вот, что еще сегодня наговорил глава государства:
- «Предупреждаю всех этих «майданутых», что майданов в Беларуси не будет»;
- «Не надо нас сравнивать с Арменией и Украиной — у нас нет Пашинянов и Зеленских»;
- «И в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ».
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