Лукашенко: не допущу, чтобы банды уголовников бродили по стране — не дай бог люди подумают, что гестапо вернулось

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Александр Лукашенко пообещал, что власть никому не будет закрывать рот и высказывать свою позицию.

«Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию… Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что в стране должен быть порядок.

Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы «разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась».

Глава государства напомнил, что в Беларуси хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну.

«Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся», — подчеркнул Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком.

Вот, что еще сегодня наговорил глава государства:

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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