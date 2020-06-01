Статкевича на 15 суток отправили за решетку

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Оппозиционный политик Николай Статкевич осужден к административному аресту.

Судебный процесс состоялся 1 июня в суде Ленинского района Минска. «Его привезли ближе к обеду в суд. Часть людей, которые пришли Николая поддержать, в зал суда не пустили», — сказала супруга политика Марина Адамович.

Она сообщила, что Статкевич признан виновным по части 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). По мнению суда, 24 мая возле Комаровского рынка Статкевич «принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, нарушив закон о массовых мероприятиях», а также «публично выражал свое недовольство и негативное отношение к действующей власти, событиям общественно-политической жизни».

Адамович подчеркнула, что 24 мая Статкевич не организовывал массовых мероприятий, а принимал участие в предвыборных пикетах участников президентских выборов.

По воскресеньям возле Комаровского рынка проходят массовые пикеты по сбору подписей за альтернативных претендентов на пост президента, где сотни людей выстраиваются в очереди, чтобы подписаться за выдвижение.
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Тэги: административный арест оппозиция Персона: Марина Адамович Николай Статкевич Город: Минск

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