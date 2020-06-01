Витебский район. Копали могилу, а нашли склад боеприпасов
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120 минометных мин времен Великой Отечественной войны были обнаружены 30 мая на кладбище деревни Васюты под Витебском.
Сообщение о подозрительных предметах поступило в милицию от рабочих — они копали могилу и на глубине метра наткнулись на странные железки.
На место находки выехали военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск МВД. Саперы обследовали участок и достали на поверхность 120 минометных мин калибра 81 мм, а также четыре артиллерийских взрывателя,