Витебский район. Копали могилу, а нашли склад боеприпасов

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120 минометных мин времен Великой Отечественной войны были обнаружены 30 мая на кладбище деревни Васюты под Витебском.

Сообщение о подозрительных предметах поступило в милицию от рабочих — они копали могилу и на глубине метра наткнулись на странные железки.

На место находки выехали военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск МВД. Саперы обследовали участок и достали на поверхность 120 минометных мин калибра 81 мм, а также четыре артиллерийских взрывателя, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: могила эхо войны боеприпасы Город: Витебск

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