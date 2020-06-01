Витебский район. Копали могилу, а нашли склад боеприпасов

120 минометных мин времен Великой Отечественной войны были обнаружены 30 мая на кладбище деревни Васюты под Витебском.

Сообщение о подозрительных предметах поступило в милицию от рабочих — они копали могилу и на глубине метра наткнулись на странные железки.