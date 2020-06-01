Лукашенко: и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и родные братья проблем подкидывают в СМИ

/ Политика
Просмотров: 2030

На встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком Александр Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси, образно говоря, имеют место сразу несколько «пандемий».

«Одна в области здравоохранения. Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем ее. Тут уже не скажешь, что мы врем. Идите в больницу, смотрите и так далее», — приводит пресс-служба президента его слова.

Отметил он и «политическую» пандемию, связанную с выборами и «экономическую» пандемию (кризис во всем мире — «не наша вина, беда наша»). Есть и «ряд других пандемий», которые «бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос».

Отдельно он остановился на «инфопандемии». «Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим», — резюмировал Лукашенко.

Вот, что еще сегодня наговорил глава государства:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: информационная безопасность интернет Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Беларусь сертифицировала продукты системы предотвращения кибератак Group-IB TDS

Беларусь сертифицировала продукты системы предотвращения кибератак Group-IB TDS

Государственная идеология не успевает реагировать на информационную повестку дня

Государственная идеология не успевает реагировать на информационную повестку дня

Лукашенко взялся модернизировать свою пропагандистскую машину

Лукашенко взялся модернизировать свою пропагандистскую машину

«Мы сами не знаем, что такое интернет». Откровенно про Belarus IGF

«Мы сами не знаем, что такое интернет». Откровенно про Belarus IGF