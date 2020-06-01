Лукашенко: и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и родные братья проблем подкидывают в СМИ

На встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком Александр Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси, образно говоря, имеют место сразу несколько «пандемий».

«Одна в области здравоохранения. Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем ее. Тут уже не скажешь, что мы врем. Идите в больницу, смотрите и так далее», — приводит пресс-служба президента его слова.

Отметил он и «политическую» пандемию, связанную с выборами и «экономическую» пандемию (кризис во всем мире — «не наша вина, беда наша»). Есть и «ряд других пандемий», которые «бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос».

Отдельно он остановился на «инфопандемии». «Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим», — резюмировал Лукашенко.

Вот, что еще сегодня наговорил глава государства: