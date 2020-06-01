Число жертв коронавируса в Беларуси продолжает увеличиваться

На пять человек выросло количество жертв коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, в Беларуси за сутки.

Всего по данным Минздрава на 1 июня в стране уже умерло 240 «пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Всего зарегистрированы 43 тыс. 403 человека (+847 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 553 тыс. 377 тестов.

На 1 июня выздоровели и выписаны 18 тыс. 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.