Число жертв коронавируса в Беларуси продолжает увеличиваться

/ Общество
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На пять человек выросло количество жертв коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, в Беларуси за сутки.

Всего по данным Минздрава на 1 июня в стране уже умерло 240 «пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Всего зарегистрированы 43 тыс. 403 человека (+847 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 553 тыс. 377 тестов.

На 1 июня выздоровели и выписаны 18 тыс. 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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