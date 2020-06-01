В Бобруйске местный житель во дворе своего дома откопал останки женщины

/ Происшествия
Просмотров: 986

Вечером 28 мая местным жителем при проведении земляных работ во дворе собственного дома были обнаружены скелетированные останки человека.

По предварительным данным, найденные останки принадлежат женщине, давность захоронения составляет несколько лет. Тело было завернуто в полимерный пакет.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса.

Устанавливается личность женщины, а также лица, ранее проживавшие в данном доме и владевшие земельным участком, сообщает Следственный комитет.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: останки труп Город: Бобруйск

Другие материалы на эту тему:

Под Веткой строители раскопали стихийное воинское захоронение

Под Веткой строители раскопали стихийное воинское захоронение

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Труп пенсионера две недели пролежал в минской квартире

Труп пенсионера две недели пролежал в минской квартире

В одной из братских могил обнаружен свежий раскоп

В одной из братских могил обнаружен свежий раскоп