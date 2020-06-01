В Бобруйске местный житель во дворе своего дома откопал останки женщины

Вечером 28 мая местным жителем при проведении земляных работ во дворе собственного дома были обнаружены скелетированные останки человека.

По предварительным данным, найденные останки принадлежат женщине, давность захоронения составляет несколько лет. Тело было завернуто в полимерный пакет.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса.

Устанавливается личность женщины, а также лица, ранее проживавшие в данном доме и владевшие земельным участком, сообщает Следственный комитет.