Жировичский монастырь открыли для паломников
Жировичский Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь и дома паломников при нем с 1 июня вновь открыты для посетителей, сообщает официальный портал Белорусского экзархата Русской православной церкви.
Обитель была закрыта для посещения 21 апреля «в связи с эпидемиологической ситуацией в мире». За день до этого стало известно о том, что архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, наместника Жировичского монастыря, госпитализировали с пневмонией. Спустя несколько недель после выписки, Гурий подтвердил, что переболел COVID-19.
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30 мая возобновились богослужения в храме в честь святителя Кирилла Туровского, который расположен в Минской духовной академии. Из-за эпидемиологической ситуации церковь была закрыта с 23 апреля.
По информации Министерства здравоохранения, на 1 июня количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси составило 43403, скончалось 240 человек.