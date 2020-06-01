Жировичский монастырь открыли для паломников

Жировичский Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь и дома паломников при нем с 1 июня вновь открыты для посетителей, сообщает официальный портал Белорусского экзархата Русской православной церкви.

Обитель была закрыта для посещения 21 апреля «в связи с эпидемиологической ситуацией в мире». За день до этого стало известно о том, что архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, наместника Жировичского монастыря, госпитализировали с пневмонией. Спустя несколько недель после выписки, Гурий подтвердил, что переболел COVID-19.

На портале БПЦ также сообщается , что 24 мая завершился карантин в Свято-Благовещенском Ляденском монастыре (Смолевичский район Минской области), который был введен в конце апреля по причине нескольких выявленных случаев коронавирусной инфекции. На Пасху 19 апреля эту обитель посещал Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем.

30 мая возобновились богослужения в храме в честь святителя Кирилла Туровского, который расположен в Минской духовной академии. Из-за эпидемиологической ситуации церковь была закрыта с 23 апреля.

По информации Министерства здравоохранения, на 1 июня количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси составило 43403, скончалось 240 человек.