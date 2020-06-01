Бабарико подал в ЦИК заявление о нарушении Лукашенко избирательного законодательства

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико 1 июня подал в Центризбирком заявление о нарушении законодательства о выборах. Текст заявления опубликован на его сайте babariko.by .

В документе Бабарико перечисляет факты известных ему нарушений в ходе избирательной кампании.

В частности, он указывает на участие администрации учреждений и организаций в сборе подписей для выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

«В СМИ, в социальных сетях и telegram-каналах в период с 25 по 31 мая 2020 года было размещено множество публикаций, подтверждающих нарушение ч. 10 ст. 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь в процессе сбора подписей для выдвижения кандидатом в президенты действующего президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича, — отмечается в заявлении. — Согласно ч. 10 ст. 61 ИК РБ участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи, не допускаются. Все подписи избирателей, собранные с нарушением данного правила, считаются недостоверными согласно ч. 18 ст. 61 ИК РБ».

Кроме того, подчеркивает Бабарико, в соответствии со ст. 68-1 Избирательного кодекса такие действия являются основанием для отказа в регистрации кандидата в президенты. В качестве доказательств приложены «аудио- и видеоролики, скриншоты переписки в мессенджерах, сообщения различных лиц о фактических обстоятельствах сбора подписей».

«У меня нет оснований сомневаться в действительности опубликованных сведений, поскольку, согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь "О СМИ", одним из основных принципов деятельности средств массовой информации является достоверность информации, — подчеркнул Бабарико. — Следует отметить, что для квалификации действий администрации как действий, препятствующих свободному волеизъявлению граждан, необходимо и достаточно, чтобы сбор подписей осуществлялся представителями администрации организации (учреждения) по отношению к лицам, находящимся от них в служебной или иной зависимости. Каждый раз, когда администрация обращается к зависимому лицу с приказом или даже с просьбой поставить подпись за одного из выдвигаемых лиц, — это, безусловно, является участием администрации в сборе подписей, независимо от того, где, в какое время и с привлечением каких лиц оно происходит».

Бабарико также указывает на нарушения законодательства о выборах в связи с агитацией при выдвижении Лукашенко в качестве кандидата в президенты.

К примеру, в ходе посещения 29 мая Минского тракторного завода тот сделал «ряд заявлений, которые должны быть оценены с точки зрения действующих норм избирательного законодательства», в том числе допустил ряд высказываний в отношении других лиц, выдвигаемых кандидатами в президенты.

«В соответствии со ст. 155 ИК РБ предвыборной агитацией, в частности, является деятельность граждан Республики Беларусь, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к участию в выборах, голосованию за тех или иных кандидатов или против них, — отмечает Бабарико. — Высказывания Лукашенко о выборах, лицах, выдвигаемых кандидатами на должность президента Республики Беларусь, а также своих действиях после избрания президентом Республики Беларусь на очередной срок и тому подобные, безусловно, являются агитацией».

Бабарико напоминает, что законодательством запрещены оскорбления и клевета в отношении должностных лиц, кандидатов в президенты, а также агитация или пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. По мнению Бабарико, слова Лукашенко о других претендентах на пост президента содержат клевету и недостоверную информацию.

Заявление Лукашенко о том, что в Беларуси «Конституция не под женщину», а белорусское общество «не созрело для того, чтобы голосовать за женщину», претендент расценивает как «агитацию против потенциальных кандидатов», часть из которых женщины.

Бабарико просит ЦИК провести проверку всех изложенных в заявлении фактов и при выявлении нарушений законодательства «отказать в регистрации в качестве кандидата в президенты Лукашенко А.Г.».

Он также просит «в случае проверки подписей, собранных при выдвижении Лукашенко А.Г., проверить в том числе подписи, собранные членами инициативных групп, являющимися сотрудниками учреждений (организаций), указанных в приложении № 1 к настоящему обращению, и на основании ст. 61 ИК РБ считать все подписи на таких подписных листах недостоверными по обстоятельствам, изложенным в обращении».