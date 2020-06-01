Видеофакт. В Минске задержали пьяного таксиста

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Днем 31 мая в милицию позвонил очевидец и сообщил, что на улице Космонавтов такси марки «Фольксваген Поло» возможно управляет нетрезвый водитель.

Очевидец продолжал двигаться вслед за указанной машиной и сообщал о ее местонахождении, уточнили в городской ГАИ.

По предварительной информации, к моменту прибытия госавтоинспекторов таксист во дворах совершил наезд на припаркованный автомобиль «Пежо» и пытался продолжить движение. Однако экипаж ГАИ задержал его и доставил на медицинское освидетельствование. Оно показало 3.2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении 32-летнего водителя составлены административные протоколы, в том числе за многочисленные нарушения ПДД и управление автомобилем в состоянии опьянения.
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Тэги: пьянство за рулем Город: Минск

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