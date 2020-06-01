Литва и Латвия продлили сроки ограничений при пересечении границы

В Литве продлен срок установленного карантинного режима до 24 часов16 июня, в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен до 9 июня.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны»/«Гаврилино», «Каплава»/«Плюсы», Пиедруя»/«Друя», а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра»/«Бигосово» для пассажирского сообщения.

До 9 июня латвийской стороной прекращено оформление иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Латвию.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки»/«Григоровщина» и «Силене»/«Урбаны».

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Тверячус»/«Видзы» оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.