Фотофакт. В России рухнул железнодорожный мост

Мост через реку Кола в Мурманской области обрушился из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора.

Фото: МЧС России

По данным регионального управления МЧС РФ, инцидент произошел днем 1 июня.

В минувшую субботу река Кола вышла из берегов из-за интенсивного таяния снега и сместила опоры железнодорожного моста. В результате грузовые и пассажирские перевозки на перегоне Выходной — Кола от станции Выходной до станции Мурманск были приостановлены. Велись восстановительные работы, но ремонтники не смогли спасти мост.

В результате обрушения моста никто не пострадал.