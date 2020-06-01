Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по поправкам в Основной закон.

Перед этим он заслушал доклады членов группы о голосовании, в том числе председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, главы Роспотребнадзора Анны Поповой и председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, передает РБК .

Путин также попросил Памфилову и Попову уделить особое внимание обеспечению безопасности граждан во время голосования. Он также обратился к руководителям регионов и попросил их содействовать в организации голосования исходя из необходимости заботы о здоровье граждан.

Ранее во время встречи Путин назвал 1 июля «вполне подходящим» днем для проведения голосования и «безупречным» с юридической точки зрения.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Однако в конце марта президент заявил о переносе голосования «на более поздний срок» в связи с распространением коронавируса.