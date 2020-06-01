Минздрав и Всемирный банк подписали соглашение о займе на борьбу с коронавирусом в Беларуси

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Соглашение о займе в размере 90 млн евро на реализацию проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси (Belarus Emergency COVID-19 Response Project) подписали министр здравоохранения Владимир Караник и глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер.

Впервые в практике министерства документ был подписан онлайн, отмечается в сообщении на сайте Минздрава. «Это опыт очень оперативной и профессиональной подготовки проекта без непосредственного общения. Не только подписание, но и все общение специалистов по данному проекту шло в режиме онлайн», — сказал Караник во время подписания соглашения.

Проект состоит из трех компонентов, отметил он. Первая часть — это частичная компенсация расходов на средства индивидуальной защиты и тест-системы. Вторая — модернизация операционно-реанимационных блоков с тем, чтобы они соответствовали всем требованиям и были оснащены самым современным оборудованием. Третий компонент — создание в стране межрайонных центров (опорных клиник).

«Что касается второй части проекта, речь идет о том, что часть оборудования в операционно-реанимационных блоках белорусских больниц уже требует замены, — сообщил чиновник. — Данный проект позволяет это сделать практически одномоментно по всей стране, чтобы реаниматологи работали на оборудовании последнего поколения. Речь идет о дооснащении операционно-реанимационных блоков диагностическим оборудованием: компьютерной томографией, ультразвуковой диагностикой, наркозно-дыхательным оборудованием, мониторной системой, дефибрилляторами, инфузоматами».

По словам главы Минздрава, оборудование будет поставлено в ближайшее время во все районные, областные и городские больницы, которые подавали заявки на модернизацию.

Третий компонент заключается в создании 16-18 межрайонных центров, сообщил Караник. 10 из них уже работают — все они располагаются за пределами Минска и областных городов. Речь идет о высокотехнологичных центрах, где специалисты могут выполнять коронарографию и оказывать экстренную помощь при остром коронарном синдроме. «Опорная клиника должна иметь ангиограф, компьютерный и магнитно-резонансный томографы, современный операционно-реанимационный блок с эндоскопическим оборудованием, позволяющим выполнять лапароскопии, и ультразвуковую диагностику, — пояснил министр. — Это нужно для того, чтобы каждый житель нашей страны вне зависимости от места проживания находился на расстоянии часа от любых современных диагностических и лечебных учреждений. И не важно, проживает ли гражданин в Минске или деревне, правило "золотого часа" должно работать».

По словам чиновника, несмотря на пандемию, в стране продолжается создание межрайонных центров, ведется дооснащение их оборудованием. «Система здравоохранения в любых условиях направлена на то, чтобы врачи имели возможность оказать любую помощь — не только инфекционную, но и онкологическую, кардиологическую, гинекологическую и другую», — сказал он.

Часть платежей поступит уже в ближайшие дни, остальное — чуть позже, отметил Караник.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19 Беларусь-Всемирный банк Персона: Владимир Караник Алекс Кремер

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