Сотни белорусов потребовали отложить физический пуск АЭС

На интернет-площадке по сбору подписей petitions.by 1 июня размещена петиция с требованием отложить запланированный на июль физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС.

Петиция адресована Министерству энергетики и департаменту по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Авторы требуют от Госатомнадзора «не выдавать лицензии на пуск БелАЭС», а от Минэнерго — отложить физический пуск «до момента, когда будут решены проблемы безопасности станции». В связи с эпидемией коронавируса, считают они, есть риск, что «запуск станции будет выполняться недостаточно квалифицированными специалистами и без должного контроля».

«Причина тому — инфицирование COVID-19 персонала, занятого на строительстве и подготовке БелАЭС к пуску, возникшее из-за отсутствия необходимых мер защиты, — говорится в петиции. — По информации руководителя "Росатома" Алексея Лихачева, инфицировано около 100 человек. По информации Минэнерго, около 80 из этих 100 находятся под подозрением и изолированы, 18 случаев официально подтверждено. Это означает, что в момент пуска квалифицированные специалисты могут быть недоступны».

«В условиях закрытых границ и карантинных мер в других странах затруднены или невозможны визиты иностранных специалистов, экспертов, сотрудников миссий на Островецкую площадку для оценки предпусковой готовности АЭС и ее соответствия международным стандартам», — заявляют авторы петиции.

Они обращают внимание на то, что «до сих пор не решены проблемы безопасности, выявленные во время стресс-тестов БелАЭС». Выполнение мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестирования после запуска БелАЭС «чревато дополнительными рисками».

Составители петиции также указывают на отсутствие плана обращения с отработавшим ядерным топливом. «На станции сейчас нет даже площадки для его сухого пристанционного хранения, — отмечают они. — Пока нет условий для последующего безопасного обращения с этим чрезвычайно опасным видом ядерных отходов, запускать станцию нельзя».

Кроме того, в стране «нет достаточного количества мощностей холодного и горячего резерва, необходимых для безопасной интеграции БелАЭС в энергосистему».

«Проект БелАЭС создает высокие политические риски, связанные с угрозой экономической и политической независимости Беларуси, добрососедству с соседними странами, — убеждены авторы петиции. — Авария на БелАЭС может резко дестабилизировать и без того напряженную социально-политическую ситуацию в Беларуси. Именно сейчас физический пуск БелАЭС, по нашему мнению, ставит под угрозу будущее независимой Беларуси и соседних стран».