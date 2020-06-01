В Испании за сутки никто не умер от коронавируса

Летальный исход в результате заболевания COVID-19 не регистрировался испанскими органами здравоохранения за минувшие сутки, сообщило министерство здравоохранения страны.

По его данным, с начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, в том числе за последние семь дней — 35.

Точно такая же цифра 27 127 указывается в сводке за воскресенье, 31 мая. При этом за последние сутки зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. В воскресенье сообщалось о 96 новых пациентах.

За неделю в больницы поступили 245 новых пациентов, в том числе девять — в реанимацию. С начала эпидемии выявлены 239 638 случаев при помощи тестов ПЦР.