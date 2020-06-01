Лукашенко возложил на ДОСААФ задачу патриотического воспитания молодежи

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Это предусмотрено указом президента № 186 от 1 июня, который корректирует указы от 2003 года, касающиеся деятельности общества.

«Документом, в частности, расширен спектр подготовки специалистов различных профессий. ДОСААФ предоставлено право участвовать в летной подготовке граждан, в том числе слушателей и курсантов учреждений образования, а также подготовке операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, «нормативно закрепляется установившийся порядок избрания председателя центрального совета ДОСААФ по предложению государственного секретаря Совета безопасности, согласованному с президентом». Руководителем общества является бывший заместитель министра обороны Иван Дырман.

«Принятие указа позволит усилить роль ДОСААФ в патриотическом воспитании молодежи, увеличить число граждан, обучаемых профессиям рабочих и служащих, операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов, активизировать развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта», — утверждается в релизе.
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Тэги: ДОСААФ воспитание молодежи идеология Персона: Иван Дырман

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