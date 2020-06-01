Лукашенко упростил порядок декларирования ряда товаров

Упрощен порядок декларирования товаров, по которым не производятся таможенные операции. Это предусматривает подписанный 1 июня указ президента № 182.

Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, предусмотрена подача статистической декларации один раз в месяц по одному и более фактам отгрузок (поставок) товаров в рамках внешнеторгового договора, если общая стоимость составляет сумму, эквивалентную 3 тыс. евро и более. Ранее такая декларация представлялась при сумме от 1 тыс. евро и более не позднее семи рабочих дней с даты отгрузки (поступления) товаров.

Исключена норма о проведении периодического статистического декларирования: вместо двух документов (статистическая и периодическая статистическая декларации) представляется один (статистическая декларация).

Ожидается, что принятие указа «будет способствовать сокращению затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подготовку статистических деклараций таможенными представителями и услуги Национального центра электронных услуг по передаче таких деклараций».