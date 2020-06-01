В Литве вступает в силу налог на автомобили

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С 1 июля в Литве вступит в силу закон о налоге на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей.

Размер налога будет зависеть от вида топлива и выбросов CO2 на 130 г/км. Налог надо платить при первой регистрации автомобиля — то есть при регистрации нового или привезенного из-за границы автомобиля, передает delfi.lt.

Кроме того, налог надо платить всякий раз при смене владельца автомобиля. Например, когда уже зарегистрированный в Литве автомобиль продают и регистрируют на имя другого человека и т.д. Налог надо платить и если регистрируют снятое с учета транспортное средство. Такое часто бывает, если истекает срок временной регистрации.
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Тэги: легковые автомобили экология Литва Город: Вильнюс

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