В Литве вступает в силу налог на автомобили

С 1 июля в Литве вступит в силу закон о налоге на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей.

Размер налога будет зависеть от вида топлива и выбросов CO2 на 130 г/км. Налог надо платить при первой регистрации автомобиля — то есть при регистрации нового или привезенного из-за границы автомобиля, передает delfi.lt .

Кроме того, налог надо платить всякий раз при смене владельца автомобиля. Например, когда уже зарегистрированный в Литве автомобиль продают и регистрируют на имя другого человека и т.д. Налог надо платить и если регистрируют снятое с учета транспортное средство. Такое часто бывает, если истекает срок временной регистрации.