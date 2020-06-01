Премьер Канады выступил против приглашения Путина на саммит G7

Джастин Трюдо заявил, что Россия продолжает неуважительно относиться к международным правилам и все еще является разрушительной силой.

Трюдо категорически отверг предложение Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. Об этом сообщает газета National Post .

Канадский премьер напомнил об исключении России из группы после аннексии Крыма в 2014 году. По его словам, страна так и осталась «разрушительной силой» с тех пор.

Трамп заявил о планах пригласить Россию на саммит G7 в конце мая. Кроме России, по замыслу президента, в саммите могут принять участие Индия, Австралия и Южная Корея. Помимо этого, американский лидер сообщил, что намерен отложить встречу стран-участниц по крайней мере до сентября.