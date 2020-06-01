«Не останавливайтесь». Александра Бортич поддержала пикет гродненцев

Российская актриса выразила поддержку жителям Гродно, которые пришли на Советскую площадь подписаться за конкурентов Александра Лукашенко.

«Люди, какая безумная гордость видеть ваш силу. Я в восхищении огромном! Прошу вас, не останавливайтесь, и мы будем свободны!», — подписала она видео из Гродно в сторис на своей странице в Instagram. На это обратил внимание сайт hrodna.life .

Источник: instagram.com/bortich

Бортич родилась в Светлогорске Гомельской области, до переезда в Москву жила в Гродно. Снималась в фильмах «Холоп», «Викинг», «Духless 2», «Я худею» и др.

Вечером 29 мая на пикете во время сбора подписей за Светлану Тихановскую произошел инцидент, в результате которого блогера Сергея Тихановского и некоторых его сторонников задержала милиция. На следующие дни к пикету Тихановской выстроились очереди — люди стояли, чтобы отдать подпись даже под дождем.